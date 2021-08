VIDEO - Caos sul lungomare di Riccione: volano calci, pugni e bottigliate contro gli hotel

Notte allucinante quella vissuta da dei turisti milanesi che, in vacanza a Riccione, si sono trovati ad assistere a una feroce rissa dal terrazzo del loro albergo. Quasi 200, tra giovani e giovanissimi, che si sono affrontati sul lungomare della Perla Verde nei pressi di via Zandonai e non contenti di picchiarsi tra di loro se la sono presa anche con gli hotel della zona. "Erano circa le 3.30 - racconta il testimone - quando dalla nostra stanza abbiamo sentito delle urla provenire dall'esterno e ci siamo affacciati sul terrazza. Qui abbiamo visto scatenarsi il caos: un gruppo di una cinquantina di ragazzini che correvano all'impazzata. Ci è sembrato di capire che era una cosa organizzata perché seguivano un giovane che gli indicava dove andare. Nel frattempo è arrivato un altro gruppo e si sono accese le polveri con scazzottate e calci. Alla fine saranno stati quasi 200 in strada e abbiamo visto un giovane finire a terra e picchiato da altri. Il portiere di notte dell'hotel ha provato ad intervenire ma, a quel punto, sono iniziate a volargli contro delle bottiglie di vetro. Una è arrivata a spaccare una vetrata e quindi si è dovuto ritirare per evitare il peggio". (Copyright 2021 Citynews)