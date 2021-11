VIDEO | Dramma in darsena, perde la vita mentre lavora sulla sua barca

Tragedia nella prima mattina di domenica al porto di Rimini. La polizia è intervenuta intorno alle 11,30 per la segnalazione di un cadavere che galleggiava in acqua. A perdere la vita il 61enne Ercole Guidi, meccanico molto conosciuto in città e appassionato di mare, che con tutta probabilità è scivolato sul ponte della barca per poi sbattere violentemente la testa e scivolare in mare dove è deceduto.

