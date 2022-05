VIDEO | Motori e tortellini, l'Emilia-Romagna si presenta al round Sbk di Misano

Michael Ruben Rinaldi e Nicolò Bulega sono i protagonisti del video che invita all’Emilia-Romagna Round del Motul Fim Superbike World Championship, a Misano World Circuit dal 10 al 12 giugno. Il video associa intorno al valore delle ‘cose fatte con le mani’ un messaggio che valorizza le gesta della tipica ‘Azdora’ che prepara i tortellini e le gesta dei piloti in circuito, a partire dalle fasi preparatorie di entrambe le ‘opere’. “E’ la terra dove le mani si muovono a ritmo di battito del cuore. È qui che le emozioni prendono forma” recita un passaggio interpretato dall’attrice riccionese Francesca Airaudo, mentre sullo sfondo vengono proposte immagini del territorio e il contributo dei piloti. Il video, prodotto da Misano World Circuit, è stato ideato e realizzato da Meraveja e V-labs di Santarcangelo di Romagna. Le location scelte, oltre a MWC, sono state Le spiagge della Luna a Misano e la Cantina Enio Ottaviani. Le riprese di pista sono state gentilmente concesse da Dorna World SBK.

Da domenica, dopo la promozione attivata con le piattaforme digitali di SKY, il video sarà diffuso nel mondo dalle piattaforme Dorna ed è al centro di una campagna sui social network in sinergia con la Regione E,milia-Romagna, l’Apt, la Motor Valley, Visit Romagna e il comune di Misano. La promozione riguarderà anche i canali di Sky Sport e fino al 10 giugno comunicherà le gare e il territorio. L’Emilia-Romagna Round dal 10 giugno sarà la prima edizione post pandemia, senza restrizioni e comunque con il chiaro messaggio di prestare attenzione alle situazioni di assembramento. L’obiettivo è quello di avvicinare i numeri pre covid. Nel giugno 2019 il weekend contò oltre 70mila presenze, per un evento che vale circa 24 milioni di euro come indotto sul territorio.

Quella al Marco Simoncelli è l’unica tappa italiana del mondiale riservato alle derivate di serie, che sta vivendo un’altra stagione straordinaria per la spettacolarità delle gare, con la Ducati di Alvaro Bautista e la Kawasaki di Jonathan Rea all’attacco del trono della Yamaha di Toprak Razgatlioglu, campione del mondo in carica. Spettacolari le gare del WorldSSP con Aegerter al momento in vetta alla classifica e incalzato da Lorenzo Baldassarri e Nicolò Bulega, oltre al WorldSSP300 e la R3 bLU cRU Cup.

Copyright 2022 Citynews