VIDEO | Azienda riminese realizza il video sulla europeo sostenibilità ambientale

Un video sulla sostenibilità ambientale girato con la lama tagliente dell’ironia. Una clip che, partendo da un approccio surreale, denuncia l'incoerenza e le contraddizioni di una società ancora troppo abituata ad usare il tema “green” più come uno slogan rituale che come un reale obiettivo da raggiungere. A realizzarlo, per la regia, di Michele Abbondanza, sono stati i riminesi “Caimani – Strategie Video di Successo”, che hanno ideato e prodotto la campagna video per conto di Unione Italia Food, l’associazione di categoria che - aderendo al progetto LIFE MAGIS – Made Green in Italy Schem, cofinanziato dal programma LIFE dell'Unione Europea - ha deciso di raccontare e promuovere lo schema “Made Green in Italy” per valorizzare le eccellenze italiane con le più alte “prestazioni ambientali”.

Il video fotografa lo spaccato impietoso di una società ancora impreparata alle politiche sulla sostenibilità, che usa il “green” come strategia di marketing e non come manifesto etico da applicare alla quotidianità. Un approccio “modaiolo” che si ferma alla buccia e che salta a piè pari la parte educativa, quella che dovrebbe insegnarci la conoscenza tangibile di ciò che mangiamo e l'impatto che le sue filiere di produzione hanno sull'ambiente. Parliamo tanto di sostenibilità, ma sappiamo davvero che impatto hanno sull'ambiente i prodotti che ogni giorno arrivano sulle nostre tavole? Il video propone il suo (impietoso) punto di vista ed invita ad una riflessione. Con tanta autocritica e un barlume di speranza.

