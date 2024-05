VIDEO | I droni illuminano il cielo con un emozionante spettacolo

#SkyIsTheLimit è l’hashtag che quest’anno accompagnerà la Villa delle Rose da maggio a settembre e, per ribadire meglio il concetto, la celebre discoteca di Misano ha inaugurato la sua stagione estiva con un suggestivo spettacolo di droni che hanno illuminato il cielo. Nel fine settimana, infatti, si è tenuta la due giorni di festeggiamenti che ha dato il via ufficialmente ai balli sulla collina. Questa estate la programmazione della Villa delle Rose prevede Clorophilla, il format creato e diretto da Tanja Monies (venerdì), Club Couture (sabato), Vida Loca (domenica, da giugno) e Vita (martedì, da luglio), con in line up artisti del calibro di Bob Sinclar, Francis Mercier, Fred de Palma, Gué, Hugel, Manuelito, Mau P, Nicola Zucchi, Samuele Sartini e Sylvain Armand (al venerdì) e al sabato Black Child, The Blessed Madonna, Carlita, Dennis Cruz, Dj Protein, Ilario Alicante, James Hype, Low Steppa, Memoryman aka Uovo, Ralf, Romano Alfieri, Seth Troxler, The Martinez Brothers (guest) e Mappa, Riccardo Pedrini e The Cube Guys (resident).

