VIDEO | La Riviera protagonista con uno spot durante la diretta Rai di Italia-Austria degli Europei di Calcio

L’invito alla spensieratezza dopo mesi di costrizione, ancora prima che dalle immagini, proviene dalle note: è “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino la colonna sonora scelta per lo spot tv con cui la Riviera Romagnola si promuove, da sabato 26 giugno e fino all’11 luglio, sulle tv nazionali e del digitale terrestre. Trenta secondi di immagini -montate in collaborazione con Fandango Film e il filmaker Mauro Ugolini- che si aprono con l’alba sull’Adriatico e raccontano la giornata ideale in Romagna, tra sport in spiaggia, buon cibo, lungomari pedonalizzati, aperitivi al tramonto nei chiringuiti, gli splendidi scenari dell’entroterra da scoprire in mountain bike. E ancora, la bellezza personificata ora dai mosaici ravennati, ora dai fenicotteri del Delta del Po e dai Trepponti di Comacchio, idealmente uniti al Ponte di Tiberio di Rimini. A chiudere, un invito liberatorio: “Romagna, finalmente un sorriso”, dalla voce suadente di Andrea Delogu, dallo scorso anno testimonial sul web dell’Emilia Romagna e dei suoi tanti volti.

“Esordio” dello spot, l’intervallo tra il primo e secondo tempo della partita Italia-Austria degli Europei di Calcio, in onda su Rai 1 sabato 26 giugno. Programmati oltre 1.400 passaggi televisivi, nei due formati da 15” e 30”, su ammiraglie Rai e Canale 5, Italia 1, Rete 4, La7, TgCom24, nonché sui canali del digitale terrestre e satellitari (Italia 2, Canale 20, Focus, Cine 34, La7d, Sky Uno, Tv8, Cielo, Sky Tg 24, Real Time, Eurosport, Nove, Dmax, Food Network, Home & Garden Tv, SportItalia, 7 Gold, Tv2000). Ampia visibilità e penetrazione, grazie ad una forte programmazione all’interno delle partite degli Europei (con lo spot in onda durante le sei partite degli ottavi di finale e le semifinali, trasmesse da Rai Uno, e nel corso di tutte le partite trasmesse da Sky, fino alla finale di domenica 11 luglio), nonché ad una presenza del 60% nel prime time. Attenzione anche al bacino emiliano (da cui proviene circa un quarto del movimento turistico della Riviera Romagnola), con programmazione sulle emittenti èTV, TRC Telemodena / Bologna e Tv Qui. 2Investimento complessivo, tra realizzazione e pianificazione media, di 1 milione di euro, da parte di Apt Servizi Emilia Romagna e Visit Romagna.

Invitiamo gli Italiani dal piccolo schermo con le nostre immagini più belle ed identitarie -commenta l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini- e lo facciamo ora, senza alcuna precedente ed inutile fuga in avanti, con la campagna vaccinale che prosegue senza sosta. La Romagna è da sempre la terra del buon vivere, della leggerezza che “segue” all’impegno e al duro lavoro. Un luogo dove far sentire l’ospite come a casa propria è nel DNA di ognuno e dove tutti vengono accolti, senza distinzione, con un proverbiale e sincero sorriso. Lo stesso a cui la nostra Andrea Delogu invita ogni italiano da questo spot con il suo coinvolgente e vivace motivo sonoro».

«Abbiamo scelto una via non convenzionale nel mare magno della promozione turistica nazionale- commenta il presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini, Andrea Gnassi-. Il connubio tra montaggio serrato e il brano musicale produce la sintesi originale che è il vero testimonial della Romagna: lo straordinario e unico mood, la qualità di vita e di scelta che corre lungo tutto il territorio e le innumerevoli occasioni di divertimento, cultura, intrattenimento. Crediamo che la Romagna, nel cuore degli italiani e di tanti turisti dall’estero, sia proprio questo, oggi più che mai nell’epoca della pandemia: una musica leggera nel silenzio assordante, l’isola bella della vita di tutti, il sorriso che viene spontaneo, naturale finalmente dopo una grande fatica e preoccupazione. La Romagna è il miglior testimonial di se stessa, così com’è. Una parola, un lifestyle universale e senza mistero che anche quest'anno entra nelle case degli italiani".

