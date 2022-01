VIDEO | Ubriaco al volante del suv imbocca contromano la circonvallazione

Manovra da brivido quella fatta da un riminese 39enne che, in vacanza a Treviso da alcuni amici, ubriaco al volante ha imboccato contromano la circonvallazione della città veneta. Secondo quanto ricostruito il romagnolo, in città per incontrare alcuni amici durante il fine settimana, verso le 23.30 del 7 gennaio dopo essersi immesso da via Fratelli Bandiera ha percorso contromano alcune centinaia di metri lungo via Tasso sfiorando più volte alcuni veicoli in senso opposto di marcia. Solo la provvidenziale presenza di una pattuglia della polizia Municipale, con gli agenti rimasti a bocca aperta per la manovra, ha evitato che il 39enne provocasse uno scontro frontale. Il conducente è stato subito fermato: le sue condizioni sono apparse molto precarie durante il controllo. Un'impressione confermata dal risultato dell'alcoltest. Il 39enne aveva un tasso alcolemico quasi doppio rispetto a quello consentito. Per il riminese è scattato il ritiro della patente e l'affidamento della macchina agli amici che hanno recuperato anche il conducente portandolo a casa. "L'automobilista - ha spiegato il comandante, Andrea Gallo - poteva provocare un incidente anche di una certa gravità vista l'intensità del traffico sulla circonvallazione".

