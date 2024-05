VIDEO - Tappa 13 Riccione-Cento, la partenza dei ciclisti in una Perla Verde affollata come a Ferragosto

Poco prima delle 13 tutti ai nastri di partenza lungo il primo tratto di viale Ceccarini per il via della tredicesima tappa del Giro d'Italia introdotto dall’inno nazionale suonato live dalla chitarra elettrica di Giulio Maceroni. Il count down della folla ha dato il via alla gara per quella che, lungo il percorso di Riccione, è stata il vero e proprio spettacolo della tappa riccionese: la sfilata dei ciclisti nel cuore della città.

I corridori hanno percorso viale Ceccarini tra due ali di folla fino al grande gazebo all’incrocio con viale Dante, sotto l’opera grafica di Alessandro Baronciani “La perla rosa dell’Adriatico”, dedicata a Marco Pantani. Hanno poi proseguito lungo viale Dante sotto le sfere rosa (con la scritta Riccione e la grafica della perla rosa) in direzione nord fino a viale Verdi. I ciclisti hanno infine imboccato viale D’Annunzio e poi via, la gara vera e propria è cominciata al chilometro zero sul ponte sul Marano verso Rimini.