VIDEO | Tenta il gesto estremo, agente della polizia si getta nelle acque gelide per salvarla

Momenti di paura, nella mattinata di lunedì, sul porto di Rimini dove una donna ha tentato di farla finita ed è stata salvata in extremis da un agente delle Volanti della Questura. L'allarme è arrivato verso le 10.30 quando, i passanti, hanno chiamato il 112 per segnalare una donna che si era buttata in mare da piazzale Boscovich. Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia di Stato e, uno degli agenti, si è tuffato a sua volta per soccorrerla. Dopo essere riuscito ad agganciare la signora, già in stato di semincoscienza, l'ha trascinata verso la motovedetta della Guardia di Finanza arrivata in ausilio ai soccorritori. Sulla banchina si sono precipitati anche i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno prestato i primi soccorsi riuscendo a rianimare l'aspirante suicida. Sia la donna che l'agente sono stati portati in pronto soccorso in ipotermia ma, le condizioni di entrambi, non sono preoccupanti e non sono in pericolo di vita.

