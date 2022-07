VIDEO | Tuffi proibiti nella fontana di Tonino Guerra, Campisi (Lega): "Situazione inaccettabile"

Bravata in piena regola, con tanto di sfottò, quella messa in atto da un gruppo di ragazzini che ha trasformato la fontana di Tonino Guerra in piazzale Roma a Riccione in una piscina per i tuffi. Il video, come oramai avviene sempre in questi casi, è stato poi postato su TikTok dagli autori che hanno beffardamente commentato: "Quando l'acqua della fontana è più pulita del mare". Tuffi e capriole tra le colonne in vetro del "Bosco della pioggia", rischiando di danneggiare l'opera del poeta, hanno suscitato l'ira di Luca Campisi della Lega che, in una nota stampa, tuona: "È accaduto anche questo a Riccione: dei ragazzi di terza generazione hanno deliberatamente fatto il bagno nella fontana in Piazzale Roma con tanto di tuffi. Addirittura mettendo il video della loro bravata sui social. È una situazione inaccettabile che non deve passare inosservato. Chiediamo all’amministrazione di intervenire al più presto e punire i trasgressori, in maniera tale che questi gesti non vengano più ripetuti. Inoltre, il nostro patrimonio artistico deve essere assolutamente preservato".

