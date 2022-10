VIDEO | Maratoneta completamente nudo corre sul lungomare

Curioso fuori programma sul lungomare di Misano dove, nel pomeriggio di giovedì, è apparso un runner in tenuta adamitica. L'uomo, un po' fuori forma, correva tranquilamente come mamma l'ha fatto tra la Litoranea nord e viale Torino lasciando di stucco i passanti. L'atleta, evidentemente, aveva approfittato del pomeriggio autunnale di sole e temperature gradevoli con la sua performance che è stata ripresa coi cellulari da quanti si trovavano in zona. Alcune segnalazioni sono arrivate anche ai carabinieri ma, secondo quanto emerso, all'arrivo dei militari dell'Arma l'uomo era già sparito.

Copyright 2022 Citynews