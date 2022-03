VIDEO | Vandali, furti e rapine: Marina centro nel mirino dei malviventi

Arredi urbani divelti, tavoli dei locali messi a soqquadro, furti e scippi. La situazione, come denunciano commercianti e residenti, a Marina centro sta andando fuori controllo. Non passa giorno, e soprattutto notte, che chi ha la propria attività o abiti lungo viale Vespucci non debba fare i conti con seri problemi di criminalità e rimboccarsi le maniche per riordinare i danni causati dai vandali senza contare di dover mettere mani al portafoglio per ripagare i danni. Solo tra giovedì e venerdì, in appena 24 ore, chi si trova in quello che dovrebbe essere uno dei "salotti buoni" di Rimini ha avuto a che fare con un vandalo ubriaco che si è divertito a rovesciare vasi, fioriere, bidoni e tutto quello che aveva davanti senza un apparente motivo se non quello di causare danni. Venerdì pomeriggio un commerciante ha dovuto rincorrere un malvivente che aveva sottratto un cellulare dalla sua attività e, poco dopo, si è registrato un violento scippo ai danni di una signora che camminava tranquillamente lungo il marciapiedi. "Ogni giorno è peggio - è il commento unanime di commercianti e residenti - e siamo solo a marzo. Se questo è l'inizio, cosa ci dobbiamo aspettare per questa estate?".

