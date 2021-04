VIDEO | Danni per il forte vento, raffica di interventi dei vigili del fuoco

Martedì di duro lavoro per i vigili del fuoco di Rimini alle prese con decine di chiamate per le alberature messe in difficltà dal maltempo e che, a causa delle forti raffiche di vento, erano a rischio di crollo. Tra le situazioni più critiche quella di via Coatit dove una pianta si è piegata andando ad appoggiarsi sul muro di un'abitazione. Il personale del 115 è intervenuto con l'autoscala per tagliare il tronco e mettere in sicurezza l'alberatura. In tutto sono stati una quindicina gli interventi analoghi sul territorio?

