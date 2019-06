Cervicale: sintomi, rimedi ed esercizi

La cervicale è uno dei problemi più diffusi nel mondo occidentale, soprattutto nella fascia d’età compresa tra i 40 e i 60 anni.

Il dolore cervicale (o cervicalgia) è un dolore localizzato in corrispondenza del collo, che spesso si irradia verso braccia e spalle, rendendo difficoltosi i movimenti.

Il tratto cervicale è costituito da 7 vertebre, che si trovano nella parte superiore dalla colonna vertebrale e che permettono di compiere movimenti rotatori, flessori ed estensori della testa.

Le cause

Un colpo di freddo o posture sbagliate, ma anche da stress eccessivo possono essere tra le cause e fattori di rischio per lo sviluppo del dolore cervicale

Quando il dolore cervicalesi manifesta improvvisamente, la causa può essere il classico colpo di frusta in seguito a tamponamento stradale.

Altre cause molto comuni sono:

postura scorretta, soprattutto se mantenuta nel tempo;

sedentarietà;

utilizzo di cuscini e/o materasso inadeguati;

malattie cronico-degenerative;

difetti occlusali (rapporto tra arcata dentale superiore o inferiore);

difetti del campo visivo;

discopatie e/o ernie;

stress.

I sintomi

A seconda della zona del corpo interessata possiamo suddividere i sintomi dell’infiammazione cervicale in due grandi categorie:

Sintomi ortopedici

I sintomi ortopedici sono quei sintomi che si manifestano a livello muscolare e articolare. I più comuni sono:

dolore al collo, a riposo e/o durante il movimento;

limitazioni nel movimento articolare;

dolore agli arti superiori;

torcicollo.



Sintomi vestibolari e neurologici

Questi sono sintomi che si manifestano a livello di equilibrio o a carico del sistema neurologico centrale e periferico. I più diffusi sono:

vertigini;

giramenti di testa;

senso di sbandamento;

mal di testa, cefalea, emicrania.

Anche nausea e vomito rientrano tra i sintomi del dolore cervicale, a causa dell’irritazione del nervo valgo data dallo stato di contrattura costante della muscolatura.

Altri sintomi spesso concomitanti sono stanchezza cronica, spossatezza e disturbi del sonno.

Trattamenti medici...

Quando si ha dolore alla cervicale la prima cosa da fare è inquadrare il problema in maniera chiara per poter attuare le giuste strategie di cura. Rivolgersi ad un medico specialista, dopo aver eseguito gli accertamenti del caso, sarà il modo migliore per avere la terapia più appropriata. Solitamente i rimedi più comuni sono i farmaci analgesici, antinfiammatori non steroidei, miorilassanti, infiltrazioni di anestetici locali e cortisone.Un altro aiuto può arrivare dal fisioterapista, che lavorerà sulla zona con massaggi e terapie fisiche (TENS, ultrasuoni, laserterapia, ecc..).

… e i rimedi naturali

Alcune piantepossono risultare molto utili nel combattere i sintomi dell’infiammazione cervicale; queste infatti agiscono come antinfiammatori del sistema osteo-articolare, inibendo il dolore e il processo infiammatorio dei tessuti.

Questi rimedi possono essere assunti sotto forma di tinture madri e estratti secchi, o come ingredienti di pomate e unguenti da applicare localmente.

Le piante più efficacisono:

l’artiglio del diavol o - una radice utile soprattutto contro tendiniti, osteoatrite, artrite reumatoide, mal di schiena, mal di testa, cervicale, contusioni, sciatica, artrite e artrosi;

o - una radice utile soprattutto contro tendiniti, osteoatrite, artrite reumatoide, mal di schiena, mal di testa, cervicale, contusioni, sciatica, artrite e artrosi; la boswellia – dalla potente azione antinfiammatoria e analgesica, è consigliata nel trattamento di infiammazioni locali, disturbi degenerativi delle articolazioni, dolori muscolari, reumatismi, artrosi e infiammazione dei tessuti molli come tendiniti, miositi e fibromialgia;

– dalla potente azione antinfiammatoria e analgesica, è consigliata nel trattamento di infiammazioni locali, disturbi degenerativi delle articolazioni, dolori muscolari, reumatismi, artrosi e infiammazione dei tessuti molli come tendiniti, miositi e fibromialgia; la curcuma - una radice tradizionalmente impiegata nel trattamento di infiammazioni, dolori articolari, artrite, artrosi e cervicale.

Gli esercizi utili

Per prevenire la cervicalgia è bene evitare di tenere posture scorretteper periodi di tempo prolungati. Cerca più che puoi di fare attenzione a come ti siedi e alle posture che assumi durante il giorno e prediligi cuscini e materassi ortopedici e/o in memory foam, così che i tuoi muscoli possano riposarsi appieno.

Inoltre, per prevenire o contrastare il dolore cervicale, è importante eseguire regolarmente degli esercizi specifici. Evita assolutamente di fare movimenti veloci e scatti bruschi durante gli esercizi, perché potrebbero peggiorare il problema.

Ecco tre brevi esercizi che potrà aiutarti a sciogliere le tensioni a livello cervicale: