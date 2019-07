Danni allo stadio, gli organizzatori del concerto smentiscono l'ex assessore

Sono pronte a volare le carte bollate dopo le dichiarazioni, nella giornata di martedì, dell'ex assessore riccionese del Pd Alessandro Casadei che denunciava le "devastazioni" allo stadio della Perla Verde dopo il concerto di Ozuna. L'esponente dem parlava di come la pista di atletica fosse stata "danneggiata in modo definitivo e non saranno né efficaci né sostenibili rattoppi a caldo di alcun genere. Così come non sarà sufficiente chiedere il risarcimento danni alla compagnia assicurativa della società che ha organizzato l’evento". A stretto giro è arrivata la replica della Lurova Music, che ha organizzato il concerto dell'artista, in un comunicato dove si "smentisce categoricamente quanto divulgato" sottolineando che nelle parole di Casadei ci sia stato un "inutile allarmismo e screditando il lavoro di un'intera organizzazione".

"Confermiamo - spiegano gli organizzatori - che a seguito di sopralluogo effettuato da ditta specializzata e tecnici del Comune per verificare le condizioni delle aree dello stadio, i danni accertati alla pista di atletica sono assolutamente irrisori e riparabili entro qualche giorno per un costo complessivo di appena 750€ per il quale abbiamo già predisposto bonifico per attivare immediatamente il ripristino delle aree. Nel frattempo il nostro ufficio legale sta già valutando se sussistono gli estremi per procedere ad una querela per diffamazione a mezzo stampa".