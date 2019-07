Anziano ciclista in condizioni disperate dopo lo scontro con un furgone

Grave incidente nella mattinata di venerdì, sui viali delle regine a Rimini, con un anziano ciclista trasportato in ospedale in condizioni disperate. Il sinistro si è verificato intorno alle 9.15 all'incrocio tra le vie regina Margherita e Messina quando, per cause ancora in corso di accertamento, il ferito in sella a una due ruote elettrica è venuto a collisione con un furgone che si stava immettendo sulla strada principale in direzione monte-mare. L'anziano, un 79enne di San Lazzaro di Savena, procedeva in direzione di Riccione ed è stato sbalzato sull'asfalto dove è rimasto semincosciente. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno provveduto a stabilizzare il ferito per poi correre a sirene spiegate in pronto soccorso con il codice di massima gravità. Data l'ora, il traffico ha subìto pesanti ripercussioni e per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi di rito si è dovuto procedere col senso unico alternato. All'incrocio, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale.