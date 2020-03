Buttato fuori dall'auto in corsa, ragazzo in gravi condizioni al "Bufalini"

Giallo nel pomeriggio di domenica con un 24enne della Repubblica di San Marino gettato fuori dall'abitacolo di un'auto in corsa e ritrovato, in gravi condizioni, nel fossato che costeggia la carreggiata. Tutto è avvenuto poco prima delle 14 in via San Martino in Riparotta, all'altezza del civico 11, quando secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe stato scaraventato da un'Audi A3 con targa del Titano e risultata essere di sua proprietà. Chi si trovava all'interno dell'abitacolo, dopo aver buttato fuori il 24enne, è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce mentre sul posto sono accorsi i mezzi del 118. Il sammarinese, soccorso dai sanitari arrivati in via San Martino in Riparotta con ambulanza e auto medicalizzata, è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato e sono in corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto.