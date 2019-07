Start Romagna: "Disattenzione, negligenza o inosservanza equivalgono all'evasione del ticket"

Sulla vicenda dei turisti minorenni, multati dal personale della Start Romagna a Riccione in quanto trovati col biglietto del mezzo pubblico non obliterato, è la stessa azienda di trasporti a fare alcune precisazioni su quanto avvenuto sull'autobus. "Premesso che Start Romagna ha già provveduto formalmente a dare riscontro secondo la normativa regionale ai ricorsi pervenuti, uno dei quali a nome della signora milanese per conto del figlio minorenne, rigettandone dettagliatamente le motivazioni - si legge in una nota stampa - si riepilogano brevemente gli estremi che delineano l’infrazione rilevata".

"I passeggeri del trasporto pubblico locale - precisa l'azieda - secondo la normativa regionale vigente sono sanzionabili qualora, all’atto del controllo, non esibiscano un regolare titolo di viaggio, validato e di tariffa adeguata al percorso. Disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme e dei regolamenti in essere sono equiparate alla violazione espressamente finalizzata all’evasione. L’obliterazione è elemento essenziale del titolo di viaggio che ne impedisce un illegittimo utilizzo multiplo. La sua assenza giustifica, quindi, la comminazione della sanzione. Nel caso specifico, dunque, i minori venivano sanzionati per “titolo non timbrato” in quanto il titolo di viaggio posseduto al momento del controllo non risultava convalidato. Le motivazioni dello scritto difensivo, in base al quale è stato chiesto l’annullamento del verbale, poggiano sull’asserito malfunzionamento dell’obliteratrice di bordo. Da specifici controlli risulta come nessun guasto sia occorso agli apparati di bordo del bus in questione alla data della sanzione e nei giorni immediatamente precedenti. Ai ricorrenti è stata fornita attestazione documentale del titolo di viaggio “tester” in dotazione agli agenti accertatori che dimostra che le obliteratrici erano regolarmente funzionanti".

"E’ onere del passeggero - prosegue Start - assicurarsi di osservare le regole di viaggio e di accertarsi della regolarità del proprio titolo di viaggio. I minori sanzionati sono saliti a bordo bus in corrispondenza del Parco Aquafan, mentre il controllo è avvenuto presso il capolinea di P.le Curiel; dunque la distanza percorsa (5 km circa) ed il significativo lasso di tempo intercorso (circa 15 minuti) avrebbero consentito la convalida del biglietto (atto che richiede pochi secondi e che va eseguito all’atto della salita in vettura). Quanto alle ulteriori questioni sollevate dalla madre di uno dei ragazzinni chiariamo che nessuna costrizione è stata adottata nell’occasione. Il conducente, giunto al capolinea ha aperto le porte, i controllori sono saliti in vettura ed hanno controllato i presenti; dopo di che, insieme ai passeggeri, come da prassi consolidata, sono scesi in fermata per completare la stesura dei verbali".

"In caso di sanzioni elevate a minori - conclude l'azienda - la normativa non prevede la consegna del verbale (azione che costituisce atto di vera e propria notifica) ma il rilascio di un semplice avviso da consegnare al genitore, cui segue una successiva formale notifica a mezzo postale indirizzata al genitore a seguito di opportune verifiche presso l’anagrafe di residenza. I termini di pagamento della sanzione decorrono dall’avvenuta notifica (raccomandata con ricevuta) all’esercente patria potestà. Va infine aggiunto che gli altri utenti maggiorenni sanzionati sulla stessa corsa nella stessa giornata per mancata convalida del biglietto hanno provveduto all’estinzione delle sanzioni attraverso il pagamento diretto agli agenti accertatori, dopo che è stato loro mostrato, tramite il già citato titolo “tester”, il regolare funzionamento dell’obliteratrice".