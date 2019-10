Bussano per eseguire lo sfratto, ingegnere si lancia dal terzo piano e muore

Una tragedia nella mattina, a Rimini. Un uomo, un ingegnere di 52 anni, si è lanciato dal terzo piano di un condominio, in via Tristano e Isotta. E' quanto successo lunedì mattina, mentre era in corso una procedura forzosa per uno sfratto del professionista dai locali occupati dal suo studio. L'uomo, all'azione dell'ufficiale giudiziario, si sarebbe improvvisamente buttato giù da una finestra, morendo sul colpo nello schianto al suolo, nel cortile del condominio. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e i carabinieri.

Ulteriori informazioni in seguito