Vacanza tragica, 17enne muore annegata durante un bagno all'alba

Doveva essere un fine settimana da trascorrere in allegria con gli amici sulla Riviera, per festeggiare l'imminente arrivo della maggiore età, ma la festa si è conclusa in tragedia per una 17enne residente a Torino annegata nello specchio di mare davanti al Bagno 122 di Riccione nella prima mattinata di sabato. La ragazzina, di origini brasiliane, era arrivata a Rimini insieme al fidanzato e a una coppia di amici, tutti tra i 17 e i 18 anni, ed ha trascorso la notte tra venerdì e sabato nei locali della movida. All'alba, come spesso succede in questi casi, il gruppo ha deciso di concedersi il tradizionale tuffo per celebrare l'arrivo del giorno incuranti delle avverse condizioni del mare. Verso le 6 sono così entrati in acqua ma la situazione è presto precipitata. Un malore improvviso, forse provocato anche dalle basse temperature dell'acqua, unito alle onde e alla corrente si è rivelato fatale per la 17enne che ha iniziato ad annaspare per poi essere trascinata al largo insieme all'amica.

Gli altri componenti del gruppo hanno dato l'allarme intorno alle 6.40 e, sul posto, è accorsa l'ambulanza del 118 mentre sono uscite in mare le motovedette della Capitaneria di Porto e della Finanza oltre al battello dei Vigili del fuoco che hanno iniziato le ricerche. Allo stesso tempo si è alzato in volo anche l'elicottero del Roan delle Fiamme Gialle per pattugliare una zona più ampia dall'alto. La prima ad essere stata ripescata è stata l'amica della vittima, trovata dai soccorritori stremata e in ipotermia, che è stata trasportata al pronto soccorso del "Ceccarini" di Riccione con un codice di media gravità.

Intorno alle 8 la motovedetta della Capitaneria di porto ha avvistato il corpo della 17enne a oltre 100 metri dalla riva e ha proceduto con le operazioni di recupero allertando anche i carabinieri di Riccione. La salma della ragazzina è stata trasportata fino al porto di Rimini dove il medico legale ha effettuato una prima ispezione del cadavere. Il magistrato di turno, avvisato della tragedia, non ha ancora deciso se far eseguire l'autopsia sul corpo della torinese. Sono in corso ulteriori accertamenti, con la raccolta delle testimonianze degli amici della vittima, per ricostruire quanto accaduto e le ore precedenti al dramma.