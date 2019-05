Variante SS16, Croatti: "La discussione al ministero dell'Ambiente è stata positiva, andiamo avanti"

“Dopo la notizia della mancata concessione della proroga alla valutazione di impatto ambientale della variante alla SS16 Adriatica, e decisa dalla commissione tecnica di verifica VIA del Ministero dell’Ambiente, mi sono immediatamente attivato per promuovere un tavolo di confronto urgente a Roma con gli tutti enti coinvolti - afferma Marco Croatti, senatore del Movimento 5 Stelle - In accordo con la segreteria del ministero ho organizzato ieri pomeriggio, presso il Ministero dell’Ambiente, un incontro a cui hanno partecipato rappresentanti degli enti locali e tecnici di ANAS. Un tavolo di ascolto e di confronto sulla variante alla SS16, il cui primo stralcio è stato già finanziato dal governo con 170 milioni di euro. Durante l’incontro i rappresentanti degli enti locali hanno spiegato ai tecnici del ministero l’importanza strategica della variante e hanno palesato le preoccupazioni del territorio per l’ipotesi di uno stop al progetto. Da parte loro i tecnici di ANAS hanno comunicato di aver già pronte tutte le controdeduzioni ai rilievi ambientali sollevati dalla commissione tecnica di verifica VIA del ministero. Valuto positivamente l’attenzione che ho riscontrato al ministero su questa partita. Non è infatti semplice ottenere un incontro e riuscire a organizzare e convocare un tavolo al ministero in tempi tanto ristretti. Per questo ringrazio la segreteria tecnica del ministro dell’ambiente. Consentitemi di evidenziare come nelle ore successive alla notizia della mancata proroga molti esponenti politici PD locali e regionali non hanno perso tempo per attaccare il governo e il sottoscritto. Nessuno di loro però si è mosso per tentare un contatto con il ministero. A parte me. Lo sottolineo non per prendermi meriti che non ci sono (questo tipo di azione è null’altro che un dovere per un parlamentare), ma per evidenziare come il tavolo che ho organizzato rappresenti la migliore risposta a queste inutili strumentalizzazioni. E sono molto soddisfatto che a questo tavolo si siano seduti, insieme, esponenti di tutti gli enti locali e di tutte le forze politiche, interessati unicamente ad affrontare e risolvere questo problema. Comprendo che per il PD sia sempre complicato e perfino innaturale evitare di strumentalizzare continuamente ogni vicenda ma rinnovo l’invito, nell’interesse del nostro territorio, a cercare il confronto come primo passo e non lo scontro. Confido che nelle prossime settimane si riesca proseguire un costruttivo dialogo e a lavorare e collaborare in modo proficuo su questa importante infrastruttura viaria”.