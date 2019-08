A Bellaria si festeggia il mare e tutte le sue prelibatezze gastronomiche

Il 18 agosto sul calendario di chi vive gli eventi di Bellaria Igea Marina è una data consolidata, è il giorno della Festa del Mare. Quest’anno lungo il portocanale di Bellaria Igea Marina è prevista un'edizione con un nutrito coinvolgimento di Associazioni con 8 stand gastronomici curati dalle stesse associazioni ai quali si aggiungeranno le 7 imprese di ristorazione e bar presenti sulle sponde dell'Uso. Gli stand gastronomici saranno quelli di Associazione Viv'Igea e Asd Cinghiali di Mare (Strozzapreti al sugo di vongole rosse, spiedini di gamberi e calamari), Fondazione Verdeblu (piadina con sardoni, radicchio e cipolla, seppie con piselli) Circolo Diportisti (Cozze alla marinara, fritto di gamberi e calamari), Circolo Nautico (Penne al sugo di pesce, fritto di gamberi e calamari, bomboloni), Gruppo Feste Unità Pastorale (Risotto alla marinara, seppie con piselli, patatine fritte), Associazione Luce dell'Uso (Crostone con alici marinate, spaghetti al sugo di vongole).

Le attività commerciali che hanno aderito alla manifestazione sono: Osteria del Porto, Locanda del Pescatore, Gelateria Arcobaleno, Ristorante Capitan Bagati, Trattoria Barslon, Osteria del Mare La Baracca e Bar Arlecchino

"Riteniamo importante – spiega il presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi - la copiosa adesione delle associazioni e delle imprese affacciate sul porto canale. Se è festa lo deve essere sia per i turisti che per i residenti. Solo così possiamo crescere e pensare di creare un evento di attrattiva, oltre i confini della città. Sarà una festa plastic free, proprio perchè se è la festa del mare lo deve essere in tutti i suoi aspetti. Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza al progetto della Croce Blu Onlus provincia di Rimini finalizzato all’acquisto di un mezzo destinato al trasporto di malati oncologici.”

Si comincia alle ore 19,00 con l’ apertura degli stand, a seguire gli Scariolanti che allieteranno con musica e ironia la degustazione e a conclusione alle ore 21:30 il grande concerto con "Le Vibrazioni, Dear Jack e Pierdavide Carone".