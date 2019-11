Torna il Paese del Natale con mercatini, stand gastronomici, renne, musiche e sorprese

Sant'Agata Feltria si trasforma nel Paese del Natale domenica 24 Novembre e 1, 8 e 15 Dicembre, mercatino di natale e non sololo. Un'occasione unica per tutti gli appassionati di mercatini di Natale e non solo. Il paese del natale entrerà nel vivo dell'atmosfera natalizia, offrendo a tutti gli ospiti della prima giornata del paese del natale un emozionante momento immerso nella cultura e nella tradizione del natale, per rivivere lo spirito di amore, felicità e semplicità. il 24 novembre i santagatesi daranno vita ad una rappresentazione in costume della famosa poesia di natale di Guido Gozzano, "La notte Santa", con più di cinquanta figuranti tra adulti e bambini. Per le vie del borgo di Sant'Agata Feltria, avvolti da un'atmosfera piena di fascino, è possibile trovare tante idee regalo, decori e presepi artigianali, accompagnati dal suono tradizionale delle zampogne. Nella piazza principale è allestita la casa di Babbo Natale e degli elfi attorno alla quale si organizzano eventi legati ai bambini delle scuole. A questa magica casa fanno da cornice due renne in carne ed ossa, che trainano una bellissima slitta guidata da un vero lappone! All'interno della manifestazione "Il Paese del Natale" di Sant'Agata Feltria, si svolgono spettacoli legati ad antiche tradizioni: Zampognani, Musiche tradizionali Natalizie e Band di Babbo Natale.