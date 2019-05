Conoscere e comunicare con i giovani attraverso il cinema: incontro in cineteca

Come può il cinema aiutare a comprendere di più il mondo giovanile? In che modo utilizzarlo per comunicare con gli adolescenti? Lo spiegherà Yuri Belligotti, insegnante ed esperto di cinema, nel terzo appuntamento del ciclo di incontri “Adolescenti: un dialogo è possibile?”, in programma giovedì alle 21 alla Cineteca di Rimini, . Dedicato a genitori e insegnanti, l'incontro propone il cinema come approccio e strumento originale per conoscere e comunicare con i giovani. Belligotti parlerà della propria esperienza nell'utilizzare spesso i film per affrontare tematiche sociali ed esistenziali con i ragazzi.



Gli incontri fanno parte del progetto Scelgo Attivamente, che nasce dalla consapevolezza dell’importanza dell’orientamento quale fattore strategico per ridurre la dispersione scolastica e garantire il successo formativo degli studenti.