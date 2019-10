Alla ricerca del proprio clown: al Teatro Villa Workshop con Luca Regina

Sabato 1 Novembre 2019 dalle 15.00 alle 18.00 il Teatro Villa di San Clemente ospita una full immertion alla ricerca dell’identità comica con Luca Regina, nel workshop "Alla ricerca del proprio Clown", organizzato da Città Teatro nell’ambito del progetto formativo Villa Spazio aperto. Scopo del laboratorio è la scoperta della comicità nascosta in ognuno di noi attraverso le tecniche utilizzate dal maestro francese Jacques Lecoq. Una vera “iniziazione” ai fondamenti del teatro fisico, base fondamentale per il clown moderno. Punto di partenza per chiunque voglia in qualche modo scoprire il proprio aspetto clownesco nascosto, per poi “usarlo” dove meglio crede: sul palcoscenico, in una piazza, in una corsia di ospedale o semplicemente nella vita di tutti i giorni.

Un clown che ha la propria forza nell’umanità, nella verità delle sue azioni e nella capacità di entrare in rapporto empatico con gli altri. Luca Regina, attore e regista di visual comedy, si è esibito in tutto il mondo, dagli studi televisivi di Zelig Circus e Le Plus Grand Cabaret Du Monde ai varietà campioni di incassi in Francia e Canada col grande trasformista Arturo Brachetti, in compagnia di Tino Fimiani con i Lucchettino, definito da Brachetti: duo di giocolieri del nonsense, virtuosi dell’assurdo e nel contempo crudeli enfant terribles delle loro stesse irresistibili gag, tra gli ultimi sopravvissuti della grande tradizione comica della commedia dell’arte in una chiave rinnovata, lunare e moderna. Quota di partecipazione: 25€ (sconto del 10% per chi frequenta altri corsi al Teatro Villa) Informazioni e iscrizioni: tel 391-3360676. Workshop aperto a tutti.