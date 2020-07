Alla Colonia Bolognese pic-nic e film: al via con "Se Dio vuole"

Primo appuntamento, mercoledì 15 luglio alle 21.15, per la rassegna cinematografica Cyclo cinema in Colonia. Ad aprire le proiezioni di #Riutilizzasi sarà “Se Dio Vuole” film con Alessandro Gassman e Marco Giallini.

“Mai titolo fu così appropriato per questa prima proiezione. Se Dio vuole… riusciamo a fare la rassegna di Cinema – scherza Luca Zamagni, presidente dell’Associazione Il Palloncino Rosso – Quest'anno organizzare la nostra rassegna gratuita è stato più complicato e riuscire a trovare questi pochi titoli è stato davvero un mezzo miracolo. Ringraziamo Sputnik Cinematografica e Alan Angelini per non essersi arreso. Siamo riusciti anche in tempo di Covid a mettere insieme questa rassegna. Il nostro obiettivo era di continuare a realizzare eventi alla Colonia Bolognese ad ogni costo, per svolgere attività ed iniziative culturali finalizzate a prevenire fenomeni di degrado e microcriminalità, favorendo la partecipazione della cittadinanza”.

Il primo film della piccola rassegna sarà dunque “Se Dio vuole” film del 2015 per la regia di Edoardo Falcone con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Ilaria Spada, Edoardo Pesce. La pellicola è un esordio originale, dai dialoghi brillanti, realistici e a tratti poetici. Se Dio vuole, film capace di misurarsi con leggerezza e profondità con il tema del divino, ha vinto un premio ai Nastri d’Argento e un premio ai David di Donatello.

La trama:

Tommaso è cardiochirurgo di fama e uomo dalle certezze assolute. È sposato con Carla, casalinga e madre dei due figli Bianca, a sua volta sposata con Gianni, e Andrea. Proprio da Andrea parte la rivoluzione in famiglia, quando il ragazzo, promettente studente di medicina, annuncia di volersi fare prete. A ispirarlo sembra sia stato un certo Don Pietro, a metà fra il sacerdote e il santone: a Tommaso non resta che avvicinarlo sperando di scoprirne gli altarini per rivelarli ad Andrea e fargli cambiare idea sul sacerdozio.

La proiezione, organizzata dall’Associazione Il Palloncino Rosso e dalla Cooperativa Smart di Rovereto in collaborazione con Sputnik Cinematografica, sarà preceduta da un pic – nic a cura di Agrofficina di Rimini.

Per prenotare i cestini da pic-nic: +39 392 4746729 - agrofficinarimini@gmail.com

Le serate di cinema sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si consiglia di portare un telo.

La tovaglia per il pic-nic sarà invece fornita dall’Associazione Il Palloncino Rosso.