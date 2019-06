In accordo con il Comune, Rimini Reservation propone una novità straordinaria: un calendario di nuovi itinerari culturali alla scoperta dei luoghi ritrovati del Teatro Galli e di Castel Sismondo! Insieme alle guide professionali di Discover Rimini e di Guidopolis, nuove visite guidate previste per tutti i mercoledì estivi dal 26 giugno al 28 agosto. Le visite sono di vari temi, sia in italiano sia in inglese, e garantite con un minimo di 5 persone. Si comincia questo mercoledì 26 giugno durante la Shopping Night con due proposte di visita e di orari:

Ore 18.00 Rimini romana con visita alla Domus del Chirurgo

La visita guidata andrà alla scoperta di due importanti monumenti dell’antica Ariminum: il sito archeologico della Domus del Chirurgo, con gli straordinari ferri chirurgici romani e il millenario Ponte di Tiberio, nella splendida cornice della nuova piazza sull’Acqua. Incontro davanti alla Domus del Chirurgo alle ore 18.00

Ore 21.00 | Il teatro Galli e la Rimini dell'Ottocento

La visita guidata si svolgerà all’interno dello splendido Teatro “Galli”, inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, recentemente ricostruito. Partirà dal Museo della Città per comprendere alcuni passaggi importanti della sua storia, legata al Risorgimento e alla nascita del turismo balneare. Incontro davanti al Museo della Città alle ore 21.00 Il costo è di 13€ a persona (inclusi i biglietti d'ingresso ai monumenti). Gratuita fino a 18 anni.

Come prenotare:

La prenotazione è tramite Rimini Reservation.

Al cliente verrà rilasciato un voucher dedicato, alla prenotazione della visita, da consegnare alla guida. La prenotazione può anche essere effettuata telefonicamente al numero 0541 53399 con pagamento diretto alla guida.