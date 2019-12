Appuntamento al Teatro Leo Amici con lo "Show di Natale"

Il 29 dicembre alle 17 al Teatro Leo Amici del Lago di Montecolombo andrà in scena lo "show di Natale" il nuovo spettacolo di Carlo Tedeschi che ha debuttato il 21 dicmbre.

Il bianco, gli angeli, un paesaggio incantato, la Regina delle Nevi e Babbo Natale sono i protagonisti dello “Show di Natale”. Quello che succede a Natale ha sempre un significato particolare, lo insegnava già Charles Dickens nei suoi libri dedicati alla festa più amata dell’anno...Anche nello “Show di Natale” accadono cose che ammaliano, affascinano, incredibili ma che poi lasciano il tempo per pensare. L’ultima produzione del Teatro Leo Amici, da sempre fucina di talenti nel panorama teatrale italiano, è lo “Show di Natale” con la compagnia “RDL Ragazzi del Lago” - performers, mimi, danzatori, cantanti - per uno spettacolo davvero entusiasmante e che fa seguito al successo ottenuto nei giorni scorsi con il riallestimento di "Patto di Luce" l'opera musical dedicato ai diritti umani con in scena Pippo Franco e Lucia Vasini.

La trama: Un gruppo di angeli, in un luogo non ben definito, si stanno annoiando... Dovranno “mascherarsi” (confondendo il Natale con il Carnevale) da elfi, fatine, gnomi e folletti... «Nessuno pensa più a noi» si lamentano... «Se fanno il presepe, se lo fanno, ci lasciano lì, sulla capanna, ad ali spiegate... Solo Babbo Natale è in auge...» . Bene... scenderanno sulla Terra, parteciperanno, in una piazza del mondo, all’atmosfera natalizia e si stordiranno con il vin brûlé, le castagne, lo zucchero filato e le canzoni del Natale cantate da un coro di giovani. Si intoneranno le meravigliose canzoni che l’infinita produzione del Teatro Leo Amici - Lago di Monte Colombo ha sfornato in 30anni di attività teatrale. Solo alla fine gli angeli si ricorderanno del compleanno del festeggiato e, per rimediare al fattaccio, ripiegheranno in un ultimo canto dedicato al bambinello...

In scena domenica 29 dicembre, alle ore 17.00. Prezzo intero €25; ridotto € 20; cena più spettacolo €40, prenotazioni al 345 80 45807 .

In uno scenario da favola, kermesse delle feste al Lago di Montecolombo: fino al 6 gennaio 2020, ogni giorno, con ingresso libero, visita al presepe statico a grandezza naturale realizzato nel paesaggio del lungolago; presepe in proiezione a teatro con particolari effetti speciali che affascineranno il pubblico (ingresso libero); luminarie, bancarelle, castagne e vin brulé, prelibatezze, mercatino di prodotti biologici.

Il 24-25-26 dicembre ad ingresso libero, dalle ore 17.00, teatrino delle marionette e la visita di Babbo Natale;

il 31 dicembre, alle ore 21.00, Cenone con cabaret, prenotazioni allo 0541 98 52 62.

Il 6 gennaio 2020 con ingresso libero, alle ore 16:30, arrivo al Lago di Montecolombo dei tre Re Magi.