"Arti in lettura" con Alessia Canducci a LAB Borgo San Giovanni

Martedì 1 ottobre dalle ore 16.30 parte il primo ciclo di incontri “Arti in lettura". LAB Borgo San Giovanni si propone come una “scuola di danza che legge”, per formare non solo giovani danzatori, ma anche giovani menti danzanti. Un'occasione preziosa rivolta agli allievi della scuola ed anche a tutti i bambini esterni che desiderano partecipare, che si ripeterà ogni primo martedì del mese: il tema cambierà ogni mese e verrà sviluppato in movimento danzato nelle lezioni del mese successivo dalla maestra Yuki Imaizumi.

Martedì 1° ottobre l'argomento trattato sarà quello della Natura: tra insetti e animali di grossa taglia, vento e sole...

Per Little Dancers - età 4/5 anni - appuntamento dalle 16.30 alle 17.30: un'occasione per fare entrare i bambini nel mondo evocato dagli albi illustrati.

Per i bimbi di età 6/8 anni appuntamento dalle 17.30 alle 18.30: verranno narrati aneddoti e curiosità legate alla danza e all'arte con la maestria di Alessia Canducci per nutrire la conoscenza di questa arte straordinaria, e stimolare la fantasia, la creatività e l'immaginazione. L'incontro è aperto a tutti, prenotando la partecipazione sino ad un limite massimo di 20 bambini.

Per il singolo incontro è richiesto un contributo simbolico di €3,00.