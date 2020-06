Ivano Marescotti al teatro degli Atti per l’ultimo appuntamento con gli “artisti da casa”

Giovedì 11 giugno ultima puntata In Teatro di #artistidacasa, con i testi di poesia e teatro di Francesco Gabellini, la partecipazione di Francesco Tonti e Francesca Airaudo, la musica di Mario Marzi al sax, Ivano Marescotti, Lorenzo Scarponi e un omaggio a Marco Bianchini. La puntata conclusiva sarà trasmessa giovedì 11 giugno alle ore 21.15 su IcaroTV canale 91.

Per questa ultima puntata speciale di #artistidacasa è stato scelto il palcoscenico del Teatro degli Atti di Rimini, rigorosamente senza pubblico, ma con il desiderio anche di segnalare che dalla prossima settimana riprenderanno le attività artistiche e culturali con pubblico.

L’idea di Francesco Cavalli e Francesco Tonti all’origine del programma è stata proprio quella di dare uno spazio, un luogo reale anche se non fisico, per permettere agli artisti riminesi e romagnoli di continuare ad esibirsi anche dalle proprie abitazioni. Nasce così #artistidacasa su IcaroTV che, a partire dal 20 marzo, in pieno lockdown, e puntata dopo puntata, ha visto allargarsi il coinvolgimento fino a superare i 150 artisti in 12 puntate. Ogni giovedì sera alle 21.15 (con altre repliche programmate) in tv e poi sui canali digitali on demand.

Tutte le puntate sono disponibili sul nuovo portale icaroplay.it che il gruppo Icaro ha aperto per offrire sempre più contenuti on demand agli spettatori.