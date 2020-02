MuseoDì: le domeniche al Museo della Regina con "Tonino l'invisibile"

A chi non piacerebbe diventare invisibile per marinare la scuola, ascoltare quello che dicono gli altri, fare scherzi senza il timore di essere puniti? Di certo non a pochi! Ma se il nostro sogno dovesse diventare realtà, potremmo malauguratamente incorrere nelle disavventure di Tonino, protagonista indiscusso dell'incontro di questa domenica.

Domenica 16 Febbraio vi aspettiamo per il penultimo appuntamento di MuseoDì - le domeniche di giochi e laboratori al Museo della Regina per bambini e le loro famiglie, questa volta dedicato al senso della vista. Un cantastorie giungerà da un villaggio vicino a bordo di una bicicletta, con il suo teatro di carta sulla schiena, una favola da raccontare e un insegnamento da tramandare.

Insieme a Gemma Felici e Georgia Galanti, sia i più piccoli che i più grandi apprenderanno un'arte antica come il mondo, quella del Batik, e soprattutto impareranno che l'invisibilità è un'avventura tutta da percorrere, anche se potrebbe creare non pochi problemi...

Laboratori a cura di Gemma Felici e Georgia Galanti con la partecipazione di Laura Ceccolini. Ingresso libero