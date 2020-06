Le auto storiche si radunano a sostegno dell'Emporio Solidale di Riccione

Domenica 21 giugno le auto storiche di radunano con finalità benefiche a favore dello Emporio Solidale di Riccione. L’autoraduno è organizzato da Adriatic Veteran Cars Club di Riccione e Veteran Car Club Lions Italy in collaborazione con il Lions Club di Riccione. La partenza sarà dalla stazione di rifornimento I.G.P. di Viale Mestre,11 in direzione di Ospedaletto di Coriano, Faetano. Borgo Maggiore Acquaviva, San Leo, Soanne, con sosta per il pranzo, Pennabilli Passo della Cantoniera, Carpegna, Monte Cerignone, Morciano per un tragitto di 130 km circa.

"L'Emporio Solidale è una realtà molto importante per la comunità di Riccione e siamo molto felici di ricevere l'aiuto del Lions Club attraverso questa iniziativa benefica - ha detto l'assessore ai Servizi alla Persona, Laura Galli -. Il ringraziamento dell'amministrazione e il mio personale a tutti i volontari, alla Consulta e a tutti i cittadini che hanno contribuito e continueranno a sostenere l'Emporio". Per adesioni, info Claudio Villa 348/6600180