Mahmood live al Beky Bay, la serata inizia con il riminese Federico Baroni

Venerdì 5 luglio il riminese Federico Baroni, il busker più seguito d’Italia, aprirà il concerto di Mahmood al Beky Bay di Bellaria Igea Marina. Federico terrà un concerto full band dalle ore 21. Federico, reduce da uno street tour di 5 date nelle principali città italiane, porterà sul palco del Beky Bay alcuni brani del suo album di esordio “NON PENSARCI”, uscito il 5 aprile per Artist First. L’album ha esordito alla 22^ posizione della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia.

Un evento nell'evento della Notte Rosa