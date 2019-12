Il ritmo di Vida Loca travolge Riccione: Capodanno 2020 al Peter Pan

Vida Loca a Capodanno fa ballare al Peter Pan di Riccione. Sul palco e in console, per i party / musical Vida Loca non ci sono star del mixer (e presunte tali): lo spettacolo e il divertimento piacciono perché coinvolgono il pubblico e perché i dj Vida Loca (tra loro Tommy Luciani e Giulia Alberti) sono più bravi che famosi, proprio come le cantanti, gli mc e il corpo di ballo. Il sound di VL è quello che fa scatenare il mondo in questo periodo: un mix vincente e sempre diverso di urban (hip hop, reggaeton, trap), pop, house…A dare maggiore risalto agli artisti e al loro talento c'è una squadra di tecnici di valore assoluto e tecnologie che di notte non vengono utilizzate: il risultato è che chi balla o beve qualcosa con gli amici, in certo momento, non può che alzare gli occhi e lasciarsi coinvolgere…Vida Loca, più che una semplice festa da discoteca di successo, un format o uno show notturno, è uno spettacolo che segue un "canovaccio" sempre simile ogni notte. Proprio i musical di nuova generazione che riempiono grandi spazi in tutto il mondo, il nome degli artisti protagonisti sul palco conta meno della qualità show, dell'emozione del pubblico. Le festa VL sono state ben 180 solo durante i mesi estivi del 2019 (da giugno a fine settembre). Non definire infuocata l'estate 2019 delle diverse crew Vida Loca sarebbe folle e l'autunno 2019 inizia con tante conferme e altrettante novità. Uno dei segreti di Vida Loca è quello di accorciare le distanze tra console, palco e pubblico. Quando in un locale arriva VL, davvero il protagonista è il pubblico, che si gode show di livello internazionale, in party che lasciano spazio alla voglia di cantare, esserci, farsi guardare, farsi notare, magari conoscere nuove persone, innamorarsi…