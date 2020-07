"Il mare incontra la Pampa", la tradizionale cena al parco della Pace

Il Covid-19 non ferma la festa del comitato Ventena che da appuntamento ai cittadini sabato 25 luglio, alle 20.30, al parco della Pace. "Naturalmente abbiamo valutato con attenzione l’opportunità di realizzare la festa quest’anno – spiega il presidente del Comitato, Mauro Pecci – ma forte è stata la convinzione da parte di tanti, nel comitato, che il ritrovarci ancora una volta al parco della Pace, sarebbe stato un segno concreto di vicinanza nei confronti dei cittadini e di ottimismo nel riuscire a superare al più presto i mesi difficili che tutti quanti abbiamo vissuto".

Durante la festa verranno adottate tutte le precauzioni previste dalle norme anticontagio, a partire da un numero più limitato di commensali. "Avremo al massimo 120 posti disponibili – conferma Pecci – per consentire una disposizione dei tavoli ottimale, per questo è importate prenotare e non potranno essere accettati ingressi dell’ultimo minuto".

Il Comitato ha già aperto le prenotazioni, che potranno essere fatte ai seguenti numero: 347-4502944 (Ombretta), 339-1674785 (Paola), 349-8131022 (Mauro). Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente presso alcuni esercenti di Cattolica: Paola & Luigi frutta e Ada Caffè in via Allende, Bar la Riffa in via Cabral e Mr Knife da Irene al Mercato Coperto.

La serata, che prevede stuzzichini, asado, salsiccia, insalata, piadina, frutta, ciambella, acqua, vino e una selezione musicale di Dj Savio, avrà un costo di 20 euro. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficienza.

"Ringrazio chi si presterà come volontario alla realizzazione della serata – conclude Pecci – componenti del comitato e non solo. Quest’anno realizzare l’iniziativa comporterà uno sforzo in più per tutti, ma crediamo che ne valga la pena".