Il weekend di Cattolica si accende con la "Generazione Z"

Con #EnjoyCattolica e Marlù Gioielli, il 18 e 19 luglio, Piazza Primo Maggio si trasforma nel palcoscenico per tre autentici idol teen della rete: la tiktokers più amata d'Italia Marta Losito e la coppia dei due youtubers palermitani più seguiti dai giovanissimi, i DINSIEME. A presentare e condurre gli spettacoli, Andrea Prada.

I riflettori si accendono nella serata di sabato (ore 21.00) con il talk show, proiezione di immagini e video inediti, domande e richieste da parte del pubblico, di Marta Losito. Ospite speciale la giornalista e scrittrice Mapi Danna, creatrice dei Love Books: l'emozioni e i sentimenti più intimi delle persone raccontate tra scrittura, fotografia e filmati. Marta Losito arriva a Cattolica con un seguito di più di 3,5milioni di follower su Tiktok e più di 1 milione rispettivamente su Instgram e Youtube. La giovane tiktokers ritorna così in Piazza Primo Maggio dove, la scorsa estate, era stata protagonista della prima tappa italiana del Marlù Love Tour 2019.

Domenica pomeriggio (ore 16.00) andrà, invece, in scena la coppia artistica Erick e Dominick, ovvero i DINSIEME. Il duo sta spopolando su Youtube, il loro canale viaggia sopra il milione d'iscritti, e quella di Cattolica sarà la prima esibizione dove presenteranno live, la loro ultima hit musicale: "Non Prende il Cell". L'ingresso e gratuito sino a esaurimento posti, non è possibile prenotazione, con apertura dell'arena di Piazza Primo Maggio un'ora prima dell'esibizione. Cinquanta posti a sedere saranno riservati ai vincitori del contest on line lanciato da Marlù Gioielli tra i membri della sua community on line.

"Oggi le giovanissime star della rete - spiega l'Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri - riescono a condividere le proprie esperienze con i loro coetanei e le loro famiglie. Vogliamo far vivere pienamente la vacanza a Cattolica alla cosiddetta “Generazione Z”. Anche questo fine settimana ospiteremo dei veri e propri “idol teen” che giornalmente raggiungono milioni di followers. È l'occasione giusta per raccontare la Regina sfruttando i linguaggi e le grammatiche più innovative dei social. Un diario di viaggio fatto di video, immagini e commenti che collezionano, con decine si stories quotidiane, tantissime visualizzazioni giornaliere. Divertimento, emozioni e sentimenti dei giovanissimi che confluiscono nel progetto “Enjoy Cattolica” pensato per promuovere con forme nuove di comunicazione la destinazione turistica".

Gli appuntamenti si inseriscono nel cartellone della rassegna #Cattolica, ciclo di eventi e spettacoli estivi, dedicati ai giovani e alle loro famiglie, nel segno di una ritrovata possibilità di stare con gli altri: pieno rispetto di rispetto per sé stessi per gli altri, della prevenzione e della sicurezza sanitaria. Infatti, davanti al palco di Piazza Primo Maggio le persone troveranno solo posti a sedere correttamente distanziati, personale di sicurezza in grado di gestire ingresso e uscita dall'area di ragazze e ragazzi e tutti presidi necessari a un corretto svolgimento degli show. In quest'ottica, saranno pienamente utilizzati tutti i dispositivi TimeToBeCareful, a partire dai dispenser e dalle colonnine con gel igienizzante, della linea di prodotti e strumenti di prevenzione, nati dal nuovo progetto imprenditoriale creato dalle sorelle Morena, Monica, Marta Fabbri nel periodo di lock down.