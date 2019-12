Bob Corn si esibisce all'Hobo's di Rimini

Il 20 dicembre dopo le 22 Bob Corn sarà all'Hobo's di Rimini.

Tiziano Sgarbi, aka Bob Corn, è diventato il "padre spirituale" di buona parte della scena indipendente. Cantante folk e rock della scena indipendente e alternativa, specialmente nell’area emiliana, Bob Corn ha fondato la band grunge Fooltribe, ed è organizzatore di Musica nelle Valli, un festival indipendente che da 15 anni propone band da tutto il mondo.

Ormai da anni Bob Corn interpreta la sua musica come interpreta la sua vita; ispirata per lo più da figure femminili o da quel che vede e sente in giro, un viaggio che inizia dalla pianura padana e si sposta in tutta Europa e per gli States, con una piccola chitarra al seguito e delle grandi storie da raccontare.

Bob Corn fa un'apparizione nel film Bangla, film d'esordio alla regia di Phaim Bhuiyan, uscito ad inizio 2019.

Il suo quinto lavoro esce a distanza di 7 anni, Songs On The Line, insieme a Materiali Sonori. Il nuovo disco, già disponibile ai concerti, è stato presentato con un release-party al Manitese di Finale Emilia (MO), domenica 13 gennaio, con un live al quale hanno partecipato tutti i musicisti che hanno preso parte alla sua realizzazione. Songs On The Line è uscito ufficialmente il primo febbraio 2019.