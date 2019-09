Linea gotica e liberazione di Rimini, il convegno

Nell’ambito del XVIII raduno della Linea gialla iIn occasione delle annuali iniziative per ricordare lo sfondamento della Linea Gotica ad opera della VIII Armata britannica avvenuto nel settembre del 1944, ed in preparazione del quale la nostra città subì enormi devastazioni tanto da meritare poi il conferimento di medaglia d’oro al valor civile, domenica 22 settembre nella sala del Giudizio (Museo della città di Rimini) si terrà un importante convegno storico sui temi:

LE STRATEGIE POLITICHE IN GIOCO

(Relatore Prof. Andrea Montemaggi);

SETTEMBRE 1944:LA BATTAGLIA DI RIMINI, Eserciti contro; quadro delle operazioni militari

(Prof.Andrea Santangelo).

Il convegno si aprirà alle ore 10 e sarà preceduto da un intervento del Cap. Medico Luigi Prioli (R), in rappresentanza del Gruppo Alpini riminese, Cap.ALDO IORIO, che presenterà in anteprima il Raduno Nazionale ANA che si terrà a Rimini il prossimo maggio 2020.

Nel corso della mattinata mezzi militari d’epoca e rievocatori in uniformi conformi al periodo sosteranno nella centrale Piazza Cavour.