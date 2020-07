Filippo Graziani canta Ivan, serata tributo al castello Malatesta

Giovedì 23 luglio (ore 21,30) presso il Castello Malatesta di Coriano andrà in scena il concerto “Filippo Graziani canta Ivan” con Filippo Graziani in versione acustica e voce. Un viaggio nelle canzoni e nel mondo di Ivan Graziani visto dagli occhi del figlio Filippo. Un concerto dall’atmosfera intima eseguito in versione acustica e voce. Filippo è figlio di Ivan Graziani, cantautore rock per definizione, che ha scritto alcune della pagine più belle della musica italiana.

Nato e cresciuto in un ambiente pieno di musica, suoni, canzoni e di artisti, a distanza di anni dalla morte del padre inizia con impegno a mettere le mani sulla chitarra e percepisce subito la sua grande affinità con lo strumento. Ha 19 anni quando inizia con il fratello Tommy, già navigato batterista professionista, a fare serate, con una formazione trio, nei club e locali di tutta Italia: apre anche i concerti e divide il palco con artisti come Renato Zero, Le Vibrazioni, Morgan, Negramaro, Niccolò Fabi, Max Gazzè, ed altri.

Nel 2008 forma il gruppo “Stoner-Rock Carnera” e, grazie all’uscita dell’EP “FIRST ROUND”, entra nel circuito dei club nazionali (è “opening act” dell’unica data italiana di Zakk Wilde, storico chitarrista di Ozzy dei “Black Sabbath”).

Di lì a poco, si trasferisce a New York per conoscere l’altra geografia della musica: suona nei locali del Lower East Side arrivando ad essere headliner nello storico “Arlene’s Grocery”, club in cui hanno fatto il loro debutto artisti del calibro di Jeff Buckley e gli “Strokes”.

E’ proprio negli Usa che comincia a scrivere canzoni in italiano “contaminate” dal sapore folk elettronico del nord degli Stati Uniti. Rientrato in Italia, entusiasta dell’esperienza oltre oceano appena conclusa, Filippo decide di tornare alle sue radici e cosi comincia l’avventura di “Viaggi e intemperie”, omaggio alla produzione musicale del padre Ivan. Preso a battesimo dal compianto Pepi Morgia, che ne cura la regia, nel novembre 2009 inizia un tour che riscuote un grande successo di pubblico, seguito da un album live (“Filippo canta Ivan Graziani”) che, nel 2011, lo porta fra i 5 finalisti per la “Targa Tenco” come “Miglior interprete”.

Biglietto intero € 10, Biglietto ridotto € 8 (under 25 over 65)

Prenotazioni telefoniche:

prenotazione obbligatoria: 329 9461660

posti limitati e contingentati da disposizioni anti-covid.

Nei giorni di spettacolo la vendita dei biglietti sarà attiva alla cassa del Castello di Coriano dalle ore 18.

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo al Teatro CorTe Coriano