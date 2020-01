Daniel Pennac in scena al Galli per festeggiare il centenario di Fellini

Lo scrittore francese Daniel Pennac sarà ospite delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini. Pennac ha realizzato un libro e uno spettacolo teatrale per l'anniversario del Maestro del cinema e il 22 gennaio porterà il suo lavoro al Teatro Galli. Il libro, "La legge del sognatore" (Feltrinelli editore) esce invece in libreria il 16 gennaio.

Oltre a concepire una storia che sottolinea la potenza e la libertà dei sogni, Pennac, da sempre grande appassionato del regista riminese e della sua visionarietà e ha così pensato di trasformare il libro in una lettura teatrale. “E il progetto teatrale sulla risurrezione di Fellini è la cosa più reale di tutta questa storia. Dopo averlo sognato, non solo l’ho ideato, ma l’ho raccontato agli attori della nostra troupe, alla nostra banda italiana del Funaro, nonché al mio amico Gianluca che mi ha proposto di parlarne alla direzione del Piccolo”, ha dichiarato Pennac.

Pennac è quindi il terzo super ospite e salirà sul palco, dopo i concerti di Ezio Bosso in programma il 19, e Vince Tempera, atteso il 20 gennaio.

L'ingresso all'evento è gratuito con invito. Gli inviti saranno distribuiti sabato 18 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 presso il Teatro Galli. Ogni persona potrà ritirare massimo 2 inviti.