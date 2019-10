Gli ebrei nel Risorgimento italiano: dibattito organizzato dai Mazziniani

“Il contributo degli ebrei al Risorgimento Italiano e nella formazione dello Stato moderno”. E’ il tema di un incontro che si terrà domenica 20 ottobre alle ore 10, nella sala del Giudizio del Museo della Città di Rimini. Il dibattito è organizzato dall’Associazione Mazziniana Italiana Sezione “Rimini marzo 1831” Onlus. L’intervento centrale sarà quello della professoressa Francesca Sofia dell’Università di Bologna. Interverrà anche il dottor Michele Finelli, presidente nazionale dell’A.M.I.

La conferenza è stata resa possibile grazie al contributo della Direzione nazionale dell’Associazione Mazziniana Italiana Onlus; alla collaborazione del Comitato Regionale Emilia-Romagna A.M.I. Onlus e dell’Associazione Culturale di Rimini “La Fenice – Voltiamo Pagina”. Con il patrocinio del Comune di Rimini.

Francesca Sofia (nella foto), è professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche dal 2003. A partire dal 2008 ha assunto anche l'insegnamento di Storia dell'ebraismo e dall'ottobre 2018 è inquadrata nel settore scientifico-disciplinare Storia moderna. Ha affrontato diversi temi di ricerca, che spaziano dall'organizzazione amministrativa europea in età napoleonica all'impatto dell'emancipazione sulla cultura ebraica, dalla storia degli enti pubblici italiani tra fascismo ed età repubblicana al contributo intellettuale di Sismondi all'interno del Gruppo di Coppet. Attualmente sta lavorando sui network epistolari europei nella prima metà dell'Ottocento. Ha partecipato a numerosi progetti internazionali in Svizzera, in Francia e in Germania. Dal 2015 fa parte del Collegio di dottorato in Studi ebraici con sede a Ravenna.