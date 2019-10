Ancora due appuntamenti con Estate al Museo

La domenica al Museo con altri due appuntamenti di Estate al Museo. Domenica 6 e 27 ottobre laboratori per bambini, visite e letture, per scoprire le bellezze del suggestivo Museo degli Sguardi, ospitato nelle sale di Palazzo Alvarado sul colle di Covignano.

Domenica 6 ottobre si inizia, alle 17, con Arte Gioco, laboratorio dove i piccoli creativi potranno realizzare un mini teatro delle ombre cinesi (per bambini dai 4 ai 10 anni, gratuito con prenotazione al 329 1473098).

Al via invece alle 17.30 la visita guidata alla mostra “Altri sguardi”, accompagnati dai partecipanti del corso per mediatori museali e dalla guida museale Laura Moretti.

L’iniziativa Estate oltre al Museo è realizzata nell’ambito del progetto In-Ccontro. Un museo come spazio di condivisione e solidarietà, proposto e realizzato dalle associazioni di volontariato Vite in Transito e Orizzonti Nuovi e dall’associazione di promozione sociale La Bottega Culturale con il contributo della Regione Emilia-Romagna (Bando Dgr 699/2018) e del Ministero del Lavoro.

Durante ogni evento il Museo sarà aperto e visitabile gratuitamente.

Per informazioni: Museo degli Sguardi via delle Grazie, 12 Rimini (durante ogni evento il Museo sarà aperto e visitabile gratuitamente). 329 1473098/324 7837489 – Fb: museo condiviso, www.incontromuseo.wixsite.com/sguardi.

Ultimo appuntamento in programma: domenica 27 ottobre alle 17 con Halloweeen al museo per bambini dai 6 ai 10 anni. Gratuito con prenotazione 329 1473098 E alle 18 Storie brividose direttamente dal Messico, racconti sudamericani. A cura di Maria Rossi - Traduttrice, sudamericanista, Armida Loffredo - Ricercatrice vocale, cantante Con la collaborazione degli allievi dell’associazione Klangwelt.