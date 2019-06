Piccoli pompieri alla Festa dei bambini

Il 9 giugno a San Leo va in scena la 6° edizione della Città dei Bambini. Il Centro Storico sarà a misura di bambino, i piccoli ma grandi ospiti potranno assistere a spettacoli e dimostrazioni, cimentarsi in giochi, laboratori, attività sportive, giocare a scacchi e sfidarsi in mini tornei di Lego, e diventare pompieri per un giorno!

L’emozione, sarà garantita dai volontari del Soccorso Alpino che accompagneranno gli ospiti in una discesa con funi ai piedi della torre campanaria, dalla pista di SnowTubing, dalle evoluzioni sui roller e infine dalle acrobazie di Taekondo e Aikido. La passione, la bellezza e la semplicità sarà assicurata dall’esibizioni di danza dei piccolissimi ballerini. Per gli amanti della natura, si potranno cavalcare i piccoli e affettuosi Pony e provare le “E-bike”.

Interessantissimi saranno i laboratori, seguiti dai genitori San Leo Pietracuta, centro per le famiglie, la Casa selvatica, la fondazione cetacea, il Millepiedi, Pro Loco Maiolo, Montefeltro Servizi Srò, Collegio Geometri Rimini. Grazie alla partecipazione degli artigiani locali, i bambini potranno riscoprire le antiche tecniche e conoscenze del lavoro manuale.

PROGRAMMA

Anteprima Sabato 8 Giugno

ore 21.00 – San Leo - zona Belvedere

Assieme a Bartolomeo Maioli del gruppo Astrofili Dopolavoro Ferroviario Rimini e dell' Osservatorio Astronomico - Monte San Lorenzo, i bambini potranno osservare al telescopio “il pianeta gigante” - Giove con le sue quattro lune principali e poi, quando la Luna si alzerà maestosa sopra la Torre Campanaria, osserveremo i crateri lunari. In ultimo, seguirà una breve descrizione, dal vivo, della volta celeste e delle costellazioni col raggio laser.



Domenica 9 giugno – dalle ore 15.30 alle ore 19.30 Centro storico: I bambini saranno “I Signori di San Leo”

SERVIZI

Area nursery per in allattare in tranquillità con fasciatoio e area relax per i più piccoli.

Tutte le attività del borgo di San Leo saranno allestite a festa, per accogliere al meglio i piccoli ospiti e i ristoranti proporranno menù per bambini.

Servizio navetta gratuito dal parcheggio al centro della città.