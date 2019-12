Filippo Malatesta presenta il suo nuovo singolo "Haca Toro" al teatro degli Atti

Filippo Malatesta presenterà al pubblico il suo nuovo singolo "Haca Toro" inserito nel suo nuovo disco intitolato "Sopra la polvere". L'appuntamento è giovedì prossimo 19 dicembre al Teatro degli Atti di Rimini alle ore 21 in uno spettacolo/evento che lo vedrà sul palco insieme ad una band composta da ben 9 musicisti, di cui 4 archi (prevendita dei biglietti sul sito www.vivaticket.it).

15 anni di attesa per i tanti fans di Filippo sparsi in tutta Italia per ascoltare nuove canzoni(“Giramondo” venne pubblicato nel 2004). Ora finalmente esce il singolo Haca Toro, una canzone ironica, che racconta di come a volte ci si possa sentire come il toro in un'arena, stritolati dai ritmi della vita quotidiana in cui si ha l’impressione di decidere e contare sempre di meno.

Haca Toro è il primo di due inediti contenuti nell’album. Oltre a questi, sono stati rivisitati alcuni dei brani più amati di Filippo in veste acustica, con l’utilizzo di un quartetto d’archi. Arrangiato e prodotto dallo stesso Filippo Malatesta insieme a Marco Giorgi per la Yourvoice Records, "Sopra la polvere" contiene canzoni storiche come “La figlia del re”, “Non voglio sentire niente”, “Domani”, “A volte il paradiso, Biagio” e molti altri. Da segnalare anche la nuova versione di “Con o senza me” in cui l’assolo finale è stato affidato al giovane talento di Verucchio Federico Mecozzi, violinista che ormai da 10 anni affianca Ludovico Einaudi, e che abbiamo visto dirigere l’orchestra all’ultima edizione del Festival di Sanremo insieme a Enrico Nigiotti. Unica cover dell’album un’emozionante versione di Anna e Marco di Lucio Dalla.

Filippo Malatesta ha già al suo attivo 4 album di inediti (La figlia del re, Malatesta, Il re delle tre e giramondo) e un album live (Live al Vincanto) pubblicati dal 1992 al 2004.

Sopra la polvere è un album-ponte che porterà ad una nuova pubblicazione (questa volta di soli inediti) prevista per la primavera 2020.

L’evento è in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Rimini, e rientra nel progetto Officina musica Rimini. Lo spettacolo è in collaborazione con Rimini Classica.