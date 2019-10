Fondazione San Giuseppe: ripartono i laboratori creativi per bambini

il 26 Ottobre riprenderanno i laboratori creativi per bambini da 3 a 10 anni presso la Fondazione San Giuseppe, in Corso d’Augusto 241 a Rimini (entrata in Via Ducale 1).

Il tema del primo laboratorio sarà la creazione di gioielli con l’utilizzo di matite colorate.

Il programma della giornata è il seguente:

ore 15-15.45 accoglienza;

ore 15.45-17.30 laboratori;

ore 17.30-18.30 merenda e gioco;

ore 18.30-19 saluti.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 25 Ottobre telefonando al numero 0541 676752 o scrivendo a direzione@sangiuseppe.org.