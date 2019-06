Giovedì in jazz con Agata Leanza e Lello Becchimanzi

Il 27 Giugno per la rassegna giovedì in jazz, alle ore 21, si esibirà Agata Leanza alla voce e Lello Becchimanzi alla chitarra col progetto "Take to Jazz": Una rassegna dedicata alle tante sfaccettature del jazz. Sarà possibile degustare un’ottima cena accompagnata da un concerto che ogni giovedì si addentrerà in forme diverse di suonare e cantare jazz. "Un viaggio tra le canzoni d'oltreoceano dell'era swingtime, e le canzoni "Made in Italy" con i nostri arrangiamenti". Posti limitati, info e prenotazioni 3394892376

Tiee - Cibo&vino, , Verucchio