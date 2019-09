Help! Una mostra contro l'indifferenza

Inaugurazione il 12 ottobre alle 17.30 di Help! Mostra collettiva d'arte A.M.A.C.I. Circuito Associazione Musei d'Arte Contemporanea Italiani Fotografia, Fumetto, Pittura, Installazioni. Espongono alla mostra ospitata nello SPAZIO°Z di Radio Talpa: Enzo Cecchini, Giacomo Gaudenzi, Edoardo Gessi, Matteo Landi, Loreprod (Lorenzo Anzini), Dorigo Vanzolini.



HELP! E' un grido di aiuto. HELP! arriva da più parti, dall'umanità che soffre, che emigra, che non vuole più saperne di guerre... Arriva dal nostro Pianeta Terra ormai logorato da una presenza umana sempre più vorace e irresponsabile. HELP! arriva anche da ognuno di noi, spesso travolti dalle proprie fragilità e solitudini. Di questo grido l'arte e gli artisti non possono voltarsi da un'altra parte. HELP! è assordante e rimbomba nelle loro coscienze, e vuole una risposta concreta, un messaggio... La creatività artistica raccoglie questo grido e lo rilancia trasformandolo in opere d'arte, dove l'io dell'artista si immerge nel proprio e altrui disagio. L'artista si fa così strumento di una narrazione collettiva per spezzare l'indifferenza verso ciò che accade intorno a noi, e opporsi alle disuguaglianze e razzismi che avvelenano l'umanità. Gli artisti di questa mostra, ognuno col proprio linguaggio, cercano d'interpretare le inquietudini del nostro tempo.

La mostra si terà dal 12 ottobre al 31 dicembre 2019. Apertura: sabato e domenica ore 16,30-19