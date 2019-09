Il regista Luca Ragazzi presenta il suo documentario Dicktatorship - Fallo e basta!

Venerdì 20 settembre alle ore 21:00 il regista Luca Ragazzi sarà nostro ospite per presentare sul palco della Sala Federico il suo ultimo documentario, girato insieme a Gustav Hofer, "Dicktatorship- Fallo e basta!" . Il documentario è inserito all'interno della rassegna della Fice Emilia Romagna "Riusciranno i nostri eroi". Per questa speciale occasione, è nata una collaborazione con l'Associazione DireUomo, uno spazio di ascolto per uomini maltratanti, che nasce nell'ambito del contrasto alla violenza di genere e con la quale si sta progettando di proseguire un percorso nel tempo, dando vita ad una futura rassegna di appuntamenti cinematrografici "Relazioni tra desiderio e identità", di cui sveleremo tutti i titoli fra breve tempo. Tornando a questo primo incontro della stagione, che tratta di approfondire ed aprire un dibattifo sul tema della violenza di genere: "Gustav e Luca vivono insieme da molto tempo, ma un giorno, a colazione, una battuta di Luca instilla in Gustav il timore che il compagno sia (insospettabilmente) maschilista. I due iniziano allora, tra il serio e il faceto, un cammino di analisi sociale, diretto a farci capire quanto la società italiana induca i singoli maschi, ancorché (apparentemente) di ampie vedute, a essere inconsapevolmente discriminatori nei confronti delle donne. Dicktatorship, puntando ironicamente il dito contro la misoginia imperante, finisce per svelare gli atteggiamenti violentemente omofobi di una società grottesca quanto una commedia all'italiana degli anni '60..."

Programma:

20:30 Aperitivo a buffet

21:00 Ospite Luca Ragazzi presenta il documentario

21:10 Proiezione "DICKTATORSHIP - FALLO E BASTA!"

22:30 Dibattito con il pubblico

I biglietti potranno essere acquistati presso la biglietteria del Cinema Fulgor negli orari di apertura, e nei giorni precedenti. Non si accettano prenotazioni.