Lunedì 10 febbraio alle ore 11 in biblioteca Baldini inaugura la mostra “Fascismo, foibe, esodo. Una tragedia del confine orientale”, realizzata da Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati) e Fondazione Memoria della Deportazione con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia. In apertura dell’inaugurazione – alla quale sono stati invitati anche gli studenti dell’Itse Rino Molari – la sindaca Alice Parma deporrà una corona d’alloro alla targa dedicata alle vicende del confine orientale, chiedendo ai presenti di osservare un minuto di raccoglimento. Nei giorni precedenti e successivi la ricorrenza, inoltre, la biblioteca Baldini proporrà la consueta selezione di libri per approfondire questa pagina buia della storia italiana. Le iniziative per il Giorno del Ricordo sono organizzate dall'Amministrazione comunale con il coordinamento del Comitato cittadino antifascista, tavolo di lavoro presieduto dal sindaco che riunisce Comune, Anpi e associazioni combattentistiche del territorio, istituti culturali, enti pubblici, scuole e forze politiche locali.