Il filologo Ossola inagura "Biblioterapia. Curarsi con i libri"

Sarà Carlo Ossola, il grande filologo di fama europea, a inaugurare sabato 19 ottobre (Sala del Giudizio, Museo della Città, ore 17) l’XI edizione della "Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri", dedicata quest’anno a una selezione di libri “necessari” per “Leggere il mondo”, proposta dai componenti del comitato scientifico delle celebrazioni gambalunghiane. Nel vivaio delle comete. Figure di un'Europa a venire (Marsilio, 2018) è il libro di Carlo Ossola proposto dal semiologo Paolo Fabbri, che introdurrà e dialogherà con l’autore, alla scoperta dei pensatori che hanno incarnato, dalla civiltà greca e romana ad oggi, il pensiero europeo, rendendoci destinatari di un’eredità immensa. Seguendo il percorso di quelle «comete» è possibile individuare gli eredi di quei «patriarchi»: da Dante a Michelangelo, da Montaigne a Shakespeare, da Goethe a Tolstoj. Grandi maestri, il cui pensiero ci è più che mai necessario per rendere leggibile una realtà sempre più opaca.

Chi è

Professore dal 1999 presso il Collège de France di Parigi («Chaire de Littératures modernes de l'Europe néolatine»), Carlo Ossola è socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'Accademia dell'Arcadia, dell'Accademia delle Scienze di Torino e dell'Accademia Olimpica di Vicenza; e dal 2017 dell’American Academy of Arts and Sciences; fellow della British Academy; membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana; condirettore delle riviste «Lettere italiane» e «Rivista di storia e letteratura religiosa».

Nei suoi saggi, in cui la ricerca filologica è sapientemente intrecciata alla storia delle idee, si è occupato in particolare della cultura rinascimentale e della civiltà delle corti in Europa, ma il suo interesse è rivolto anche ad autori contemporanei quali Ungaretti e Calvino. Tra i suoi libri recenti: Introduzione alla Divina Commedia (Marsilio, 2012), Erasmo nel notturno d'Europa (VP, 2015), Italo Calvino : l'invisibile e il suo dove (VP, 2016), Europa ritrovata : geografie e miti del vecchio continente (Vita e pensiero, 2017), Nel vivaio delle comete : figure di un'Europa a venire (Marsilio, 2018), Trattato delle piccole virtù. Breviario di civiltà (Marsilio 2019).